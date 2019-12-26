Андрей Николишин: Для молодежной сборной России важно в группе занять место не ниже второго Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением о стартующем молодежном чемпионате мира.

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- У нас все достаточно прозрачно. Группа очень сильная, в ней три топовых сборных, которые должны играть в полуфинале или финале, в отличие от другой группы, где только шведы и финны - выраженные лидеры.

Для нас очень важно в группе занять место не ниже второго, и тогда четвертьфинал будет более комфортным. А так как у нас спаренные матчи Канада - Америка да ещё и матч-открытие с чехами, это серьёзно усложняет жизнь, - приводит слова Николишина «Чемпионат».

Напомним, что в данную минуту в стартовом матче на чемпионате мира российская команда встречается со сборной Чехии: заканчивается первый период встречи, счет в игре равный – 2:2.