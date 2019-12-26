«Металлург» в гостях обыграл рижское «Динамо» Хозяева потерпели восьмое поражение кряду.

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» принимало у себя магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился чешский нападающий Андрей Нестрашил, забивший по шайбе в первом и третьем периодах (10-я и 46-я минуты).

Таким образом, магнитогорская команда занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 45 очков после 42 проведенных игр. Ее сегодняшний соперник располагается на последней строчке на Западе (27 очков).

В следующем матче «Металлург» дома сыграет против московского «Динамо», а рижский клуб отправится в гости к «Торпедо».