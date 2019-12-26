Сборная Канады обыграла США на старте молодежного чемпионата мира Встреча прошла в чешском городе Острава.

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Матч группового этапа молодежного чемпионата мира Канада – США завершился в пользу «кленовых листьев» – 6:4.

В составе победителей отличились Коннор Макмайкл, Баррет Хэйтон, у которого дубль, а также Нолан Фут, Алекси Лафренье и Тай Делландреа. У американцев это сделали Шейн Пинто (дубль), а также Артур Калиев и Ник Робертсон.

Следующий матч канадцы проведут 28 декабря. В этот день им предстоит поединок со сборной России, а сборная США днем ранее сыграет с коллективом из Германии.

МЧМ-2020. Групповой этап. 1-й тур

Канада – США – 6:4 (0:2, 3:0, 3:2)

Голы: Пинто (Джонс, Бринк, бол), 03:10 – 0:1; Калиев (Зеграс, Тюркотт, бол), 18:32 – 0:2; Майкмайкл (Томас), 23:31 – 1:2; Хэйтон (Лафренье), 26:34 – 2:2; Фут (Смит, бол), 33:03 – 3:2; Хэйтон (Лафренье, Велено, бол), 50:47 – 4:2; Робертсон, 52:45 – 4:3; Пинто (Робертсон), 56:42 – 4:4; Лафренье, 56:49 – 5:4; Делландреа (ПВ), 58:50 – 6:4