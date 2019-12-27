Максим Сушинский: «Авангард» усиления не ищет

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о планах клуба на последний день периода дозаявок в КХЛ.
«От «Авангарда» сегодня не стоит ждать активности, усиления не ищем. Кандидатуру Теэму Пулккинена даже не обсуждали. Ковальчук? Я думаю, что сегодня нет никаких шансов увидеть его в «Авангарде», - приводит слова Сушинского «Чемпионат.com».
Омский клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 54 очка. В последних пяти матчах «Авангард» одержал три победы.
28 декабря омичи сыграют в гостях против «Нефтехимика».
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