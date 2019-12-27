Лаури Марьямяки: «Йокерит» провел один из лучших первых периодов в сезоне

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:3 OT) на «Арене-2000-Локомотив».
«Я очень доволен тем, как мы начали матч, – приводит слова Марьямяки официальный сайт «Локомотива». – У нас было много хороших моментов в первом периоде, порядка семи, в том числе перекладина и штанга. Наверное, это один из лучших первых периодов в сезоне. Второй и третий период получились равными».
Отметим, что в составе «Йокерита» дубль сделал Йессе Йоэнсуу, третий гол забил Микко Лехтонен, а победу команде в овертайме принес Вели-Матти Савинайнен.
«Йокерит» набрал 52 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.
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