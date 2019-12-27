Лаури Марьямяки: «Йокерит» провел один из лучших первых периодов в сезоне «Йокерит» победил в гостях «Локомотив».

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:3 OT) на «Арене-2000-Локомотив».

«Я очень доволен тем, как мы начали матч, – приводит слова Марьямяки официальный сайт «Локомотива». – У нас было много хороших моментов в первом периоде, порядка семи, в том числе перекладина и штанга. Наверное, это один из лучших первых периодов в сезоне. Второй и третий период получились равными».

Отметим, что в составе «Йокерита» дубль сделал Йессе Йоэнсуу, третий гол забил Микко Лехтонен, а победу команде в овертайме принес Вели-Матти Савинайнен.

«Йокерит» набрал 52 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.