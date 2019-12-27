«Авангард» продлил контракты трех игроков В омской команде остаются Емелин, Широков и Терещенко.

«Авангард» на своем официальном сайте сообщил о том, что руководство клуба продлило контракты с защитником Алексеем Емелиным и форвардом Сергеем Широковым. С ними было подписано новое соглашение на два года.

Также клуб подписал полноценный контракт с нападающим Алексеем Терещенко до конца этого сезона. Напомним, что 39-летний игрок находился на просмотре в омском клубе. Всего за свою карьеру он сыграл в 570 матчах КХЛ, выступая за «Салават Юлаев», «Ак Барс», а также московское и минское «Динамо» – на его счету 118 шайб и 178 ассистов. В сезоне-2019/2020 он провел три матча за команду и отметился одной результативной передачей.

33-летний Емелин выступает за омский клуб с 2018 года. Ранее он был игроком «Ак Барса». В общей сложности он сыграл 286 матчей в КХЛ, набрав 84 (26+58) очка по системе «гол+пас». В нынешнем сезоне он провел 8 матчей, очков не набрал.

33-летний Широков провел в Континентальной хоккейной лиге 557 встреч, в которых забросил 156 шайб и сделал 205 ассистов. Помимо «Авангарда», он играл за такие команды, как ЦСКА и СКА. В этом сезоне Широков сыграл 24 матча, в которых забросил семь шайб и сделал 11 результативных передач.