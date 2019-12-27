Алексей Кручинин: Готов был хоть на санях добираться на «Кубок Шпеглера» Кручинин сменил «Трактор» на «Салават Юлаев».

Форвард «Салавата Юлаева» Алексей Кручинин прокомментировал свой обмен из «Трактора».

«Сейчас еду к команде на Кубок Шпенглера, – приводит слова 28-летнего нападающего официальный сайт клуба. – Готов был хоть на санях добираться, потому что хочется уже скорее приехать в команду и сыграть. Очень соскучился по играм.

Думаю, что на первой игре буду на хорошем «взводе», потому что, повторюсь, очень соскучился по хоккею, поэтому будет небольшая эйфория – с настроем выйду на лед».

В нынешнем сезоне Кручинин набрал 10 (3+7) очков в 31 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «–8» и двух минутах штрафа.

Напомним, в четверг «Салават Юлаев» проиграл «Амбри-Пиотте» (1:4) в рамках группового этапа Кубка Шпенглера. В пятницу команда сыграет с ТПС.