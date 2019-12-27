СКА на выезде обыграл «Сибирь» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 декабря 2019 17:44Хоккей

СКА на выезде обыграл «Сибирь»

Хоккеисты СКА одержали победу над «Сибирью» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

В составе команды из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Андрей Кузьменко (47-я минута) и Владимир Ткачев (60, п.в.)

Отметим, что голкипер гостей Алексей Мельничук отразил 36 бросков и записал на свой счет четвертый «сухой» матч в текущем сезоне. Также в активе вратаря результативная передача.

После этой встречи СКА набрал 60 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы Западной конференции, «Сибирь» с 45 очками занимает седьмую строчку на «Востоке».

В следующем матче СКА в гостях сыграет против «Северстали», а «Сибирь» на своем льду встретится с «Куньлунем».

Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России в Красноярске Алена Косторная: Больше радовалась не баллам и прокату, а тому что сказала Тутберидзе Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России
Туктамышева забыла тулуп, а в Красноярске скоро «-30». Стартует чемпионат России В четверг начинается чемпионат страны. По его результатам будет определен состав национальной сборной на ЧЕ и ЧМ в начале наступающего года. 25.12.2019 20:30 Фигурное катание Тигай Лев
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Отпуск по уходу: вся правда об Алине Загитовой То, что женское фигурное катание давно стало детским – набившая оскомину банальность. 15.12.2019 09:30 Фигурное катание Яременко Николай
Еще по теме:
Алена Косторная: Больше радовалась не баллам и прокату, а тому что сказала Тутберидзе Наталья Антипина: У Загитовой всегда был характер лидера Тренер Туктамышевой: У Лизы есть конкретная задача, а будет ли участвовать Косторная – не важно
Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
«ЦСКА предстал «машиной». Что говорили Никитин и Воробьев Комментарии главных тренеров ЦСКА и «Металлурга» после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором москвичи дома победили со счетом 3:2. 24.12.2019 22:30 Хоккей Абушкин Руслан
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:29 Фигурное катание
Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха Премьера нового ледового спектакля Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» состоится в дни новогодних праздников в ЦСКА Арена на Автозаводской. 19.12.2019 14:45 Фигурное катание
Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о последних событиях в мире фигурного катания. 16.12.2019 02:00 Фигурное катание Яременко Николай
Новости
18:21 Фигурное катание Станислава Константинова: Судейство строгое, но я с ним соглашусь
18:20 Хоккей Алексей Бадюков: В игре с Канадой нужно проследить за дисциплиной, не поддаваться эмоциям
18:15 Хоккей «Северсталь» подписала контракт с Кулдой
18:05 Футбол Гендиректор «Сочи» – об отставке Егорова: Надеюсь, что будет порядок и меньше ошибок
18:03 Хоккей Андрей Николишин: У канадцев очень сильный подбор игроков, многое в матче будет зависеть от настроя
18:01 Футбол «Осасуна» арендовала защитника «Валенсии»
18:00 Фигурное катание Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России в Красноярске
17:50 Фигурное катание Софья Самодурова: Весь сезон такие оценки, какие ко мне вопросы?
17:49 Хоккей Александр Гулявцев: Сейчас такое время, что на мастерство смотреть не нужно
17:44 Хоккей СКА на выезде обыграл «Сибирь»
17:43 Футбол Директор «Лейпцига»: Холанд позитивно настроен на переход в нашу команду
17:41 Хоккей Андрей Мартемьянов: «Амур» больше хотел и победил
17:33 Фигурное катание Тренер: Доволен, что Алиев справился с напряжением
17:25 Футбол Гоцук покинул курский «Авангард»
17:24 Футбол Шамиль Газизов: В январе клубы РПЛ могут договориться о расширении
17:17 Хоккей «Динамо» (Минск): За Пулккинена получим едва ли не самую большую компенсацию в истории клуба в КХЛ
17:15 Футбол Конте хочет видеть в «Интере» защитника «Челси» Алонсо
17:13 Хоккей Теему Пулккинен: Уйти из минского «Динамо» было моим решением
17:07 Футбол Видаль согласовал личный контракт с «Интером»
17:07 Фигурное катание Алена Косторная: Больше радовалась не баллам и прокату, а тому что сказала Тутберидзе
Число погибших при крушении самолета в Казахстане выросло до 14
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В Ростове выбрали территории для хранения эвакуированных машин
В новом году оренбуржцы станут меньше платить за вывоз мусора
Уважаемые знатоки, внимание, кроссворд: Город55 подводит итоги года
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика