СКА на выезде обыграл «Сибирь» Хоккеисты СКА одержали победу над «Сибирью» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

В составе команды из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Андрей Кузьменко (47-я минута) и Владимир Ткачев (60, п.в.)

Отметим, что голкипер гостей Алексей Мельничук отразил 36 бросков и записал на свой счет четвертый «сухой» матч в текущем сезоне. Также в активе вратаря результативная передача.

После этой встречи СКА набрал 60 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы Западной конференции, «Сибирь» с 45 очками занимает седьмую строчку на «Востоке».

В следующем матче СКА в гостях сыграет против «Северстали», а «Сибирь» на своем льду встретится с «Куньлунем».