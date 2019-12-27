«Северсталь» подписала контракт с Кулдой Защитник провел шесть матчей за рижское «Динамо».

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Защитник Артурс Кулда продолжит карьеру в «Северстали», сообщает пресс-служба лиги.

Артурс Кулда заключил контракт до конца сезона с @severstalclub. Ранее @hcDINAMORIGA расторгло с ним соглашение#KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) December 27, 2019

В начале декабря 31-летний игрок обороны подписал контракт с рижским «Динамо». Однако Кулда не остался в клубе – соглашение с игроком было расторгнуто. В шести матчах за «львов» защитник отметился двумя результативными передачами и показателем полезности «–6».

Отметим, что Кулда выступал за «Северсталь» в прошлом сезоне и набрал 7 (2+5) очков в 59 матчах при показателе полезности «–8» и 42 минутах штрафа.

Ранее он играл в КХЛ за «Сибирь», «Салават Юлаев», «Йокерит» и «Куньлунь Ред Стар». Всего в лиге на его счету 73 (20+53) очка в 375 матчах, показатель полезности «–9» и 292 минуты штрафа.