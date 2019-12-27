Александр Хованов: В первую очередь, нам нужно исключить глупые удаления Форвард сборной России Александр Хованов поделился ожиданиями от предстоящего матча молодежного чемпионата мира с командой Канады.

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- В первую очередь, нам нужно исключить глупые удаления. Плюс игра у чужих ворот: нужно побольше агрессии, больше бросать. У нас есть крупные ребята, которые могут закрыть голкипера.

Я не думаю, что на ком-то сказалась атмосфера вчера. Когда играешь, особого внимания не обращаешь, просто захлестнули эмоции, - приводит слова Хованова пресс-служба ФХР.

Встреча группы В между сборными России и Канады состоится в ближайшую субботу и начнется в 21:00 по московскому времени.

Напомним, что в первой встрече на турнире российская команда уступили сборной Чехии со счетом 3:4, а Канада оказалась сильнее американской сборной (6:4).