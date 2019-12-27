«Спартак» в гостях взял верх над «Трактором», одержав пятую победу кряду Хоккеисты «Спартака» одержали победу над «Трактором» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

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В составе челябинской команды заброшенными шайбами отметились Дмитрий Калинин (1-я минута) и Вячеслав Основин (35), у московского клуба отличились Патрик Херсли (11), Денис Кокарев (36), Мартиньш Карсумс (37), Яков Рылов (44) и Илья Зубов (59).

После этой игры «Спартак» набрал 53 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Трактор», имея в активе 35 очков, занимает 12-е место на «Востоке».

В следующем матче «Спартак» на выезде встретится с «Сочи», а «Трактор» на своем льду сыграет против «Авангарда».