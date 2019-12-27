Олег Знарок: С «Трактором» хорошо сыграли в большинстве, которого было достаточно много - Советский спорт
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27 декабря 2019 21:14Хоккей

Олег Знарок: С «Трактором» хорошо сыграли в большинстве, которого было достаточно много

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу над «Трактором» (5:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Вроде начали неплохо, но по матчу временами проигрывали. Хорошо сыграли в большинстве, которого было достаточно много. Это и решило исход матча. Тяжелая была игра и соперник хороший. Мы двигаемся дальше, - приводит слова Знарка пресс-служба красно-белых.

После этой игры «Спартак» набрал 53 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые на выезде встретятся с «Сочи».

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