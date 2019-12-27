Владимир Юрзинов: Получить 20 минут удаления против такой команды как «Спартак» – слишком много Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов прокомментировал поражение от «Спартака» (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Для нас это был пятый матч. Считаю, что неплохо поработали в перерыве. У нас сегодня было хорошее движение, но хорошо играть в силовой борьбе – это не значит получать такое количество удалений.

Получить 20 минут удаления против такой команды как «Спартак» – это слишком много. Мы должны идти в силовую борьбу, но при этом мы не должны зарабатывать такого количества штрафного времени.

По самоотдаче хочу сказать, что мы все 60 минут царапались, старались и боролись. За борьбу спасибо, за удаления – нет, - приводит слова Юрзинова пресс-служба «Трактора».

После этой игры «Трактор», имея в активе 35 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем челябинская команда на своем льду сыграет против «Авангарда».