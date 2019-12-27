Алексей Кудашов: Приобретений в дедлайн не ждем, Коскиранта команду не покинет Главный тренер СКА Алексей Кудашов – о победе команды в выездном матче против «Сибири» (2:0).

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- Очень рады победе, потому что игра была очень сложная. Трибуны гнали «Сибирь» вперед, да и в целом соперник играл организованно. Правильно мы действовали в обороне, в нужный момент забили. Это командная победа. Приобретений в дедлайн не ждем, Ярно Коскиранта команду не покинет, - приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.

После этой встречи СКА набрал 60 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы Западной конференции. В следующем матче команда из Санкт-Петербурга в гостях сыграет против «Северстали».