Рене Фазель: То, что сделал Кузнецов - это большая глупость - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 декабря 2019 23:00Хоккей

Рене Фазель: То, что сделал Кузнецов - это большая глупость

Президент IIHF Рене Фазель поделился мнением о ситуации с российским хоккеистом Евгением Кузнецовым.

- То, что сделал Кузнецов - это большая глупость. Совсем не просто было ИИХФ принимать такое решение. Но это правила, и все должны им следовать, понимаете? Это большая досада. Мне было очень жаль игрока, - цитирует Фазеля «Матч ТВ».

Напомним, что Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил: проба, взятая у Кузнецова 26 мая во время чемпионата мира в Словакии дала положительный результат на кокаин.

«Спартак» разгромил «Сибирь», Зуб сделал хет-трик в Нур-Султане Очередной тур КХЛ подарил болельщикам впечатляющее зрелище в матчах, проходивших в Новосибирске, где «Сибирь» принимала набравший ход «Спартак», и Нур-Султане – там «Барыс» очень хотел прервать свою неудачную серию в играх против питерского СКА. 25.12.2019 20:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
Владимир Крикунов: В матче против «Барыса» только при счете 2:3 включились в работу Алексей Кудашов: Приобретений в дедлайн не ждем, Коскиранта команду не покинет Денис Кокарев: «Трактор» хорошо двигался, надо их похвалить
Малкин выбил 400, Кучеров – 500. Ждем 700 шайб от Овечкина и 100 очков от Панарина В НХЛ наступили короткие рождественские каникулы. Самое время подвести промежуточные итоги. 26.12.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Брайан Орсер: Медведева - боец, ее выступление можно назвать чудом Евгения Медведева: Сделала максимум того, что могла, к сожалению Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России в Красноярске
Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Туктамышева забыла тулуп, а в Красноярске скоро «-30». Стартует чемпионат России В четверг начинается чемпионат страны. По его результатам будет определен состав национальной сборной на ЧЕ и ЧМ в начале наступающего года. 25.12.2019 20:30 Фигурное катание Тигай Лев
Ибра – в «Милан», Погба – в «Юве», Санчо – в АПЛ? Зимнее трансферное окно в Европе вот-вот откроется. Мы собрали главные слухи. 26.12.2019 23:00 Футбол Безъязычный Алексей
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий
«ЦСКА предстал «машиной». Что говорили Никитин и Воробьев Комментарии главных тренеров ЦСКА и «Металлурга» после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором москвичи дома победили со счетом 3:2. 24.12.2019 22:30 Хоккей Абушкин Руслан
Наиль Умяров: Быстро поняли, чего хочет Тедеско 19-летний полузащитник «Спартака», ставший лауреатом премии «Первый выход», подвел итоги 2019 года для себя и команды. 26.12.2019 15:30 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
23:49 Хоккей Владимир Крикунов: В матче против «Барыса» только при счете 2:3 включились в работу
23:37 Хоккей Сборная США обыграла Германию в матче молодежного чемпионата мира
23:31 Баскетбол Жоан Пласа: Два игрока «Црвены Звезды» набрали 44 очка из 65, и мы не смогли их остановить
23:17 Бокс Деонтей Уайлдер: После 22 февраля больше не будет вопросов без ответов
23:00 Хоккей Рене Фазель: То, что сделал Кузнецов - это большая глупость
22:46 Хоккей Алексей Кудашов: Приобретений в дедлайн не ждем, Коскиранта команду не покинет
22:30 Хоккей Денис Кокарев: «Трактор» хорошо двигался, надо их похвалить
22:15 Баскетбол «Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в матче Евролиги
22:00 Хоккей Дмитрий Калинин: В матче со «Спартаком» много удалений нахватали, что в принципе и решило исход
21:47 Футбол Педро: Я ушел из «Барселоны», потому что был смелым
21:37 Футбол Златан Ибрагимович: Возвращаюсь в клуб, который очень уважаю, и в город, который люблю
21:33 Футбол «Милан» официально объявил о возвращении Ибрагимовича
21:26 Хоккей Владимир Юрзинов: Получить 20 минут удаления против такой команды как «Спартак» – слишком много
21:24 Футбол Кубо перейдет в «Реал Сосьедад» следующим летом
21:14 Хоккей Олег Знарок: С «Трактором» хорошо сыграли в большинстве, которого было достаточно много
21:05 Фигурное катание Брайан Орсер: Медведева - боец, ее выступление можно назвать чудом
21:00 Футбол Лемар может перейти в «Арсенал» на правах аренды
20:45 Бокс Тайсон Фьюри: Смотрите 22 февраля, как я нокаутирую Уайлдера
20:45 Футбол The Guardian включил Кулушевски в сборную игроков-прорывов 2019 года в Европе
20:29 Футбол Григорий Иванов: Я доволен тем, что Егоров ушел
"Газпром" выплатил 2,9 млрд долларов украинскому "Нафтогазу"
«На всех не хватило»: В Башкирии детей довели до слез на «елке для инвалидов»
«Боевое крещение медика». О новогодних сменах в детской больнице Нижнего Тагила
Уважаемые знатоки, внимание, кроссворд: Город55 подводит итоги года
Что ждёт белгородские «Линии» и «МегаГринн» с новым «азартным» владельцем?
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика