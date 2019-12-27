Рене Фазель: То, что сделал Кузнецов - это большая глупость Президент IIHF Рене Фазель поделился мнением о ситуации с российским хоккеистом Евгением Кузнецовым.

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- То, что сделал Кузнецов - это большая глупость. Совсем не просто было ИИХФ принимать такое решение. Но это правила, и все должны им следовать, понимаете? Это большая досада. Мне было очень жаль игрока, - цитирует Фазеля «Матч ТВ».

Напомним, что Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил: проба, взятая у Кузнецова 26 мая во время чемпионата мира в Словакии дала положительный результат на кокаин.