Владимир Крикунов: В матче против «Барыса» только при счете 2:3 включились в работу Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов о победе команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3 ОТ).

- Я скажу, что начали хорошо, забили два гола. И это, наверное, нас и погубило в дальнейшем. Успокоились, и пока не начали проигрывать 2:3, наверное, и не думали, что можем проиграть. И только при счете 2:3 включились в работу, - передает слова Крикунова пресс-служба казахстанского клуба.

Добавим, что после этой встречи «Динамо», набрав 55 очков, расположилось на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции.