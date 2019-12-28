«Вашингтон» победил «Коламбус», у Овечкина и Кузнецова по передаче Самсонов отразил 27 бросков.

«Вашингтон» нанес поражение «Коламбусу» (2:1 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча был признан голкипер «столичных» Илья Самсонов, отразивший 27 из 28 бросков. Для 22-летнего российского вратаря эта победа стала десятой в 14 проведенных матчах.

Форварды «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились по результативной передаче. Теперь у Овечкина 37 (23+14) очков в 39 матчах, у Кузнецова – 34 (12+22) очка в 36 матчах.

В следующих матчах 28 декабря «Вашингтон» сыграет в гостях с «Каролиной», а 29 декабря «Коламбус» примет «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Коламбус» – 2:1 OT (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Хагелин (Кузнецов), 47. Оши (Овечкин), 64 – Лилья, 30.