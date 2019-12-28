«Торонто» победил «Нью-Джерси», Михеев забил и получил травму Форварду «кленовых листьев» порезали руку.

«Торонто» нанес поражение «Нью-Джерси» (5:4 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «кленовых листьев» Вильям Нюландер, забросивший победную шайбу в овертайме, а в основное время дважды ассистировавший партнерам.

Нападающий «Торонто» Илья Михеев забросил свою восьмую шайбу в сезоне, а в третьем периоде досрочно завершил игру из-за пореза кисти.

Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев также отметился заброшенной шайбой. Теперь на его счету 21 (6+15) очко в 34 матчах.

«Торонто», одержавший шестую победу подряд, набрал 46 очков и занимает второе место в Атлантическом дивизионе. «Нью-Джерси» с 30 очками остается предпоследним во всей лиге.

В следующих матчах 28 декабря «Торонто» примет «Рейнджерс», а 29 декабря «Нью-Джерси» сыграет в гостях с «Оттавой».

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Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» – «Торонто» – 4:5 OT (1:2, 3:1, 0:1)

Голы: Хишир, 5. Гусев, 22. Палмиери, 28. Братт, 31 – Хайман, 17. Михеев, 18. Капанен, 26. Таварес, 49. Нюландер, 63.