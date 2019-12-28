Александр Овечкин: Победа над «Коламбусом» не самая красивая, но мы согласны на такие очки

- Мы знаем, что каждый раз после поражения должны собираться и реабилитироваться. Сегодня все отдавались игре. Победа получилась не самой красивой, но мы согласны на такие очки, - передает слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, что Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей. Теперь у Овечкина 37 (23+14) очков в 39 матчах.
В следующих матчах 28 декабря «Вашингтон» сыграет в гостях с «Каролиной».
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