Александр Овечкин: Победа над «Коламбусом» не самая красивая, но мы согласны на такие очки Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу команды в домашнем матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (2:1 ОТ).

- Мы знаем, что каждый раз после поражения должны собираться и реабилитироваться. Сегодня все отдавались игре. Победа получилась не самой красивой, но мы согласны на такие очки, - передает слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей. Теперь у Овечкина 37 (23+14) очков в 39 матчах.

В следующих матчах 28 декабря «Вашингтон» сыграет в гостях с «Каролиной».