Илья Самсонов: Мама впервые смотрела мою игру в НХЛ с трибуны Голкипер «Вашингтона» стал первой звездой матча с «Коламбусом».

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Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов прокомментировал победу над «Коламбусом» (2:1 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Моя мама впервые смотрела мою игру в НХЛ с трибуны, – приводит слова 22-летнего российского вратаря официальный сайт лиги. – Отличная командная победа. Очень сложный матч после рождественского перерыва. Мы сыграли действительно здорово».

Отметим, что Самсонов отразил 27 бросков и одержал десятую победу в 14 проведенных матчах, став первой звездой. У него 91,8 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,28 гола за игру.

28 декабря «Вашингтон» сыграет в гостях с «Каролиной».