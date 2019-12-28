«Сибирь» по буллитам обыграла «Куньлунь» Команда из Новосибирска провела дома два матча за два дня.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Куньлунь» завершился со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0).

Новосибирцы вели 2:0, по разу реализовав большинство в двух первых периодах. На седьмой минуте счет открыл Евгений Чесалин, а на 36-й отличился Юусо Пуустинен. Однако в третьей двадцатиминутке «Куньлунь» отыгрался. На 48-й минуте счет «размочил» Деванте Смит-Пелли, а на 52-й Брэндон Ип в меньшинстве перехитрил вратаря «Сибири» Харри Сятери.

Тем не менее, «Сибирь» добилась победы в серии буллитов (3:2). Решающий бросок исполнил Микаэль Руохомаа.

Напомним, что свой предыдущий матч «Сибирь» провела вчера, уступив дома СКА со счетом 0:2.

«Куньлунь Ред Стар» в турнирной таблице Восточной конференции занимает пятое место, набрав 48 очков в 43 встречах. «Сибирь» идет на шестой позиции (47 очков в 41 матче).

30 декабря «Куньлунь» встретится в гостях с «Барысом».

«Сибирь» 3 января сыграет на своей площадке с «Нефтехимиком».