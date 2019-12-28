ЦСКА «всухую» обыграл «Витязь» и стал лидером Западной конференции Армейцы выиграли семь из восьми последних встреч.

Матч КХЛ ЦСКА – «Витязь» завершился со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Шайбы забрасывали Сергей Калинин (39-я минута в меньшинстве), Кирилл Капризов (52-я) и Никита Нестеров (53-я в большинстве).

После победы над «Витязем» ЦСКА вышел в лидеры Западной конференции, опередив СКА. У москвичей 61 очко в 41 матча. Питерцы набрали 60 в 42.

Потерпевший третье поражение подряд «Витязь» с 47 очками после 41 игры занимает на Западе седьмое место.

30 декабря ЦСКА примет ярославский «Локомотив». В тот же день «Витязь» сыграет в гостях с «Йокеритом».