«Авангард» в гостях победил «Нефтехимик» Игра состоялась в Нижнекамске.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – «Авангард» закончился с результатом 2:6 (1:2, 0:2, 1:2).

Форвард хозяев Мэтт Уайт открыл счет на второй минуте, но затем «Нефтехимик» пропустил пять шайб подряд. Полторы минуты спустя счет сравнял Валентин Пьянов, а на 19-й минуте большинство реализовал Семен Кошелев. Далее Кирилл Семенов оформил дубль, отличившись на 30-й и 44-й минутах, а на 35-й шайбу забросил Сергей Широков.

На 51-й автором второго гола «Нефтехимика» стал Якоб Берглунд, но последнее слово осталось за «Авангардом». На 54-й шустую шайбу гостей забросил Сергей Шумаков.

Проиграв пять из шести последних встреч, «Нефтехимик» занимает десятое место в Восточной конференции (42 очка в 42 играх).

«Авангард» занимает вторую позицию на Востоке, набрав 56 очков в 42 встречах.

30 января «Авангард» сыграет в гостях с «Трактором». «Нефтехимик» 3 января сыграет в гостях с «Сибирью».