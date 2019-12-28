«Торпедо» обыграло рижское «Динамо» благодаря хет-трику Бочарова Латвийский клуб проиграл в девятый раз подряд.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Рига) завершился со счетом 5:2 (2:2, 3:0, 0:0). По ходу первого периода гости выигрывали 2:1.

У нижегородцев хет-трик оформил Станислав Бочаров, отличившись на второй, 14-й и 26-й минутах. По одной шайбе забросили Михаил Варнаков (22-я) и Андрей Белевич (27-я).

В составе рижской команды авторами шайб стали Александр Протапович и Оскар Батня на восьмой и 12-й минутах соответственно.

«Торпедо» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 48 очков в 43 встречах.

Рижское «Динамо» с серией из девяти побед является худшей командой не только на Западе, но и во всей лиге. В 42 встречах латвийцы набрали лишь 27 очков.

30 декабря рижское «Динамо» сыграет в гостях с минским «Динамо». «Торпедо» 3 января примет «Трактор».