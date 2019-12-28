«Сочи» в овертайме победил «Йокерит», прервав серию из трех поражений Победная шайба на счету Лещенко.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» – «Йокерит» завершился со счетом 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0).

Сочинцы открыли счет, но затем проигрывали по ходу встречи 1:2 и 2:3. Дважды отыгравшись, команда Александра Андриевского добилась успеха в овертайме.

У победителей шайбы забрасывали Сергей Шмелев (10-я минута), Денис Мосалев (32-я), Симон Бертильссон (43-я) и Вячеслав Лещенко (56-я секунда овертайма).

В составе финского клуба отличились Ессе Йоэнсуу (28-я), Брайан О’Нилл (30-я) и Давид Скленичка (38-я).

«Йокерит» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 53 очка в 40 встречах. «Сочи», прервав серию из трех поражений, занимает на Западе девятое место, набрав 39 очков в 42 играх.

Завтра 29 декабря сочинцы сыграют дома против «Спартака». «Йокерит» 30 января примет «Витязь».