«Сочи» в овертайме победил «Йокерит», прервав серию из трех поражений

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» – «Йокерит» завершился со счетом 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0).
Сочинцы открыли счет, но затем проигрывали по ходу встречи 1:2 и 2:3. Дважды отыгравшись, команда Александра Андриевского добилась успеха в овертайме.
У победителей шайбы забрасывали Сергей Шмелев (10-я минута), Денис Мосалев (32-я), Симон Бертильссон (43-я) и Вячеслав Лещенко (56-я секунда овертайма).
В составе финского клуба отличились Ессе Йоэнсуу (28-я), Брайан О’Нилл (30-я) и Давид Скленичка (38-я).
«Йокерит» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 53 очка в 40 встречах. «Сочи», прервав серию из трех поражений, занимает на Западе девятое место, набрав 39 очков в 42 играх.
Завтра 29 декабря сочинцы сыграют дома против «Спартака». «Йокерит» 30 января примет «Витязь».
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