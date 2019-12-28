«Ак Барс» победил «Локомотив», прервав серию из трех поражений Казанский клуб лидирует в КХЛ.

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В игре регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Заброшенные шайбы на счету Никиты Лямкина (12-я минута), Олег Ли (28-я) и Михаила Глухова (29-я). Ворота казанцев защищал Тимур Билялов.

Прервав серию из трех поражений, «Ак Барс» остается лучшим в Восточной конференции и во всей лиге. В активе команды Дмитрия Квартальнова 62 очка в 41 матче.

«Локомотив» идет седьмым на Западе. В 42 матчах команда из Ярославля набрала 48 очков.

30 декабря «Локомотив» сыграет в гостях с ЦСКА. «Ак Барс» 5 января примет «Трактор».