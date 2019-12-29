Шайбы Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» одержать победу над «Каролиной» - Советский спорт
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29 декабря 2019 07:00ХоккейКорегин Владислав

Шайбы Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» одержать победу над «Каролиной»

«Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в гостях уступил «Каролине Харрикейнз» со счетом 6:4.

В составе победителей результативным броском отметился нападающий Андрей Свечников (56-я минута). Также голы на счету Лукаса Валльмарка (11), Уоррена Фогеле (21, 33), Даги Хэмилтона (21) и Мартина Нечаса (44).

Гости ответили шайбами Ника Дауда (24), Александра Овечкина (30), Евгения Кузнецова (43) и Радко Гудаса (59). Защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Голкипер Илья Самсонов на лед не выходил.

«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции, имея в своем активе 59 очков. В следующем матче команда сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс».

Что касается «Каролины», то она располагается на пятой строчке, набрав 48 очков. Ее следующий противник – «Монреаль Канадиенс».

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