«Тампа» обыграла «Монреаль», на счету Василевского 39 сэйвов и голевой пас «Тампа-Бэй» одержала третью победу в последних пяти матчах.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в родных стенах одержала победу над «Монреалем Канадиенс» со счетом 5:4.

В составе победителей голами отметились Алекс Киллорн (20-я и 33-я минуты), Стивен Стэмкос (22), Митчелл Стивенс (25) и Энтони Чирелли (41). Никита Кучеров и Михаил Сергачев результативными действиями не отметились. Гости ответили шайбами Йеспери Котканиеми (3), Макса Доми (11), Бена Шьяро (33) и Джордана Уила (59).

Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 39 бросков из 43, а также стал автором голевого паса, ассистировав Стивенсу.

Обе команды выступают в Восточной конференции и имеют в своем активе по 42 очка – «Тамба-Бэй» занимает девятое место, а «Монреаль» идет 11-м.

В следующем матче «Тампа» сыграет против «Детройта», а «Монреаль» встретится с «Флоридой».