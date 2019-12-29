Шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Детройт» В последних пяти матчах «Пантерз» одержали четыре победы.

«Флорида» обыграла «Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4 (1:2, 3:1, 1:1).

Счет в матче открыл российский нападающий хозяев Евгений Дадонов. Для форварда эта шайба стала 14-й в сезоне.

Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

В таблице Восточной конференции «Флорида» занимает девятое место. В активе команды 43 очка. «Детройт» - последний (21).

30 декабря «Флорида» примет «Монреаль», а «Ред Уингз» сыграют в гостях против «Тампы».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Детройт» — 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)

Голы: Дадонов, 3. Коннолли, 22. Хоффман, 27. Тонинато, 27. Строльман, 54 — Хельм, 10. Ларкин, 11. Нильсен, 21. Гленденинг, 56.