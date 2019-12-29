Шайба Проворова не помогла «Филадельфии» победить «Сан-Хосе» Хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» победили «Филадельфию Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1.

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В составе «Шаркс» хет-триком отметился нападающий Тимо Майер (30-я, 42-я и 53-я минуты). Также шайбы на счету Марио Ферраро (10) и Джоэля Келлмана (23). Гости смогли ответить лишь однажды – усилиями российского защитника Ивана Проворова (41).

«Сан-Хосе», одержавший первую победу в последних пяти встречах, занимает 13-е место в Западной конференции, набрав 37 очков, а «Флайерз» идет на шестой строчке (47 очков).

В следующем матче «Сан-Хосе» отправится в гости к «Детройту», а его сегодняшний соперник сыграет против «Анахайма».