Шайба Проворова не помогла «Филадельфии» победить «Сан-Хосе»

В составе «Шаркс» хет-триком отметился нападающий Тимо Майер (30-я, 42-я и 53-я минуты). Также шайбы на счету Марио Ферраро (10) и Джоэля Келлмана (23). Гости смогли ответить лишь однажды – усилиями российского защитника Ивана Проворова (41).
«Сан-Хосе», одержавший первую победу в последних пяти встречах, занимает 13-е место в Западной конференции, набрав 37 очков, а «Флайерз» идет на шестой строчке (47 очков).
В следующем матче «Сан-Хосе» отправится в гости к «Детройту», а его сегодняшний соперник сыграет против «Анахайма».
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