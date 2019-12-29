«Адмирал» на своем льду уступил «Амуру» - Советский спорт
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29 декабря 2019 12:25ХоккейНечаев Юрий

«Адмирал» на своем льду уступил «Амуру»

Клуб из Владивостока потерпел третье поражение подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на своем льду уступил «Амуру» со счетом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

В составе победителей дубль оформил Александр Горшков. В активе нападающего девять шайб в текущем сезоне.

В таблице Восточной конференции «Амур» расположился на 11-й позиции. В активе команды 41 очко. «Адмирал» - девятый (45).

Следующие матчи обе команды проведут 3 января на выезде. Клуб из Хабаровска сыграет с «Локомотивом», а «Адмирал» - с «Авангардом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Адмирал» — «Амур» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Горшков, 35 (бол.), 46.

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