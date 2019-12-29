Александр Георгиев: Хорошо, что «Рейнджерс» вели в счете большую часть матча против «Торонто»

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев поделился эмоциями после игры с «Торонто».
«Игра была интересной для болельщиков, «Торонто» играет в открытый хоккей и дает играть сопернику. Хорошо, что нам удалось вести в счете большую часть матча. И мы пытались надежнее сыграть в обороне, чтобы игра совсем уж не открывалась», - цитирует Георгиева пресс-служба НХЛ.
Напомним, сегодня «Торонто» на своем льду уступил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:5 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 0:1).
Российский голкипер отразил 44 из 48 бросков по своим воротам.
«Рейнджерс» идут на десятой строчке в Восточной конференции, набрав 42 очка. «Торонто» занимает седьмое место (47 очков).
В следующем матче «Рейнджерс» сыграют против «Эдмонтона», а «Торонто» встретится с «Миннесотой».
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