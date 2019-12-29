Игорь Ларионов: Сборную России ждет сложнейший матч против команды США В Чехии продолжается молодежный чемпионат мира.

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о значимости ближайшего матча россиян на турнире.

«Я довольно хорошо знаю сборную США, потому что видел ее много раз. Мобильная и техничная команда, хорошо перемещают шайбу, активно действуют в атаке и обороне. Нас ждет сложнейший матч, который может решить исход группы», - приводит слова Ларионова Sport24.ru.

Напомним, сегодня на молодежном чемпионате мира встретятся команды России и США. Россияне провели на турнире две игры. В первом туре проиграли команде «Чехии» со счетом 3-4, а вчера разгромили канадцев 6-0.

В турнирной таблице группы В все команды сыграли по две встречи, одержали по одной победе и потерпели по одному поражению. У всех пяти сборных в активе по три очка.

Игра Россия - США начнется в 21:00 мск.