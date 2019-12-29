«Барыс» дома обыграл «Автомобилист», прервав серию из трех поражений Форвард казахстанской команды Роман Старченко сделал дубль.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – «Автомобилист» завершился со счетом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0).

Нападающий хозяев Кирилл Панюков открыл счет на третьей минуте, на что «Автомобилист» ответил голом Артем Гареева после передачи Павла Дацюка. Однако к середине матча «Барыс» добился перевеса 4:1. Роман Старченко оформил дубль, отличившись после передач Корбана Найта на 17-й и 22-й минутах, а на 30-й Никита Михайлис реализовал большинство. На 33-й Найджел Доус сократил отставание гостей, но счет 4:2 стал итоговым.

Благодаря этому результату «Барыс» обошел «Автомобилист» в турнирной таблице Восточной конференции. Казахстанский клуб, прервав серию из трех поражений, занимает третье место с 53 очками после 41 матча. «Автомобилист», сыграв такое же количество встреч, опустился на четвертую позицию с 52 очками.

Завтра 30 декабря «Барыс» примет «Куньлунь Ред Стар». «Автомобилист» 3 января сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом».