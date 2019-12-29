Магнитогорский «Металлург» по буллитам обыграл московское «Динамо» В основное время «Магнитка» отыгралась за семь секунд до финальной сирены.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» (Магнитогорск) – «Динамо» (Москва) завершился со счетом 5:4 (3:1, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0). В серии буллитов хозяева площадки оказались удачливее, выиграв «лотерею» с результатом 2:0.

После первого периода хозяева вели 3:1, но затем им пришлось спасаться от поражения. По ходу третьего периода «Динамо» выигрывало 4:3, и лишь за семь секунд до финальной сирены «Металлург», сняв вратаря, отыгрался стараниями Никиты Пивцакина.

У магнитогорской команды помимо Пивцакина шайбы забрасывали Сергей Мозякин (на десятой минуте), Егор Яковлев (на 14-й в большинстве) и Томаш Филиппи (на 19-й в формате 4 на 4).

Авторами динамовских голов стали Михаил Григорьев (11-я), Андре Петерссон (38-я в большинстве), Дмитрий Моисеев (51-я) и Вадим Шипачев (54-я).

В овертайме голов не было, и победителя соперники определили в серии буллитов. Никто из динамовцев не смог перехитрить Василия Кошечкина, а у «Металлурга» свои попытки реализовали Эрик О'Делл и Андрей Локтионов.

«Металлург» с 47 очками после 43 матчей занимает восьмое место в Восточной конференции, уступая по количеству побед в основное время «Сибири» и «Салавату Юлаеву», которые набрали столько же очков.

Московское «Динамо», прервав свою серию из четырех побед, занимает третье место в Западной конференции. У команды Владимира Крикунова 56 очков после 43 игр.

3 января магнитогорский «Металлург» примет «Автомобилист». В этот же день московское «Динамо» сыграет дома с пекинским «Куньлунь Ред Стар».