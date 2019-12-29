«Сочи» в овертайме обыграл «Спартак», прервав 5-матчевую победную серию москвичей Впервые в нынешнем сезоне зрители так и не увидели ни одного гола в основное время в матче КХЛ.

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Матч «Сочи» и «Спартака» стал первой игрой нынешнего сезона КХЛ, в котором зрители так и не дождались голов в основное время. Встреча завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Единственную шайбу в этом матче забросил на второй минуте овертайма форвард «Сочи» Сергей Шмелев. Ворота хозяев защищал Илья Проскуряков.

Поражение на побережье Черного моря прервало 5-матчевую победную серию «Спартака». Команда Олега Знарка занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 42 встречах. «Сочи» идет на девятой позиции, имея 41 очко после 43 игр.

3 января «Спартак» примет «Витязь». ХК «Сочи» 4 января сыграет на своей площадке с ЦСКА.