Гол Гераськина в овертайме принес «Северстали» победу над СКА

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» – СКА завершился с результатом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).
Нападающий хозяев Андрей Алексеев открыл счет на третьей минуте, однако к середине основного времени гости из Санкт-Петербурга уже вели 2:1. Артем Зуб отличился на 18-й минуте, а Андрей Кузьменко на 29-й. «Северсталь» в свою очередь отыгралась на 38-й стараниями Владислава Кодолы.
Третий период прошел без голов, а вырвать победу череповецкой команде удалось за 27 секунд до конца овертайма, когда отличился Игорь Гераськин.
Неудача в Череповце прервала 3-матчевую победную серию СКА. Команда Алексея Кудашова занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 61 очко в 43 встречах. У ЦСКА точное такое же количество очков, однако у москвичей больше побед в основное время – 25 против 18.
«Северсталь» занимает на Западе десятую позицию, набрав 37 очков в 43 встречах.
3 января «Северсталь» примет у себя дома минское «Динамо». В тот же день СКА сыграет в гостях с финским «Йокеритом».
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