Владимир Крикунов: Просили игроков, чтобы не удалялись в последней смене, но Чайковски не понимает

– Я скажу, что мы просили игроков, чтобы не удалялись в этой последней смене, не делали никаких глупостей, не трогали игроков противника. Но Чайковски не понимает. Удалился, получили гол за семь секунд до конца. Обидно проигрывать такие матчи, но что сделаешь. Сами напороли, сами проиграли. В целом… Немного удаление Яшкина поломало. Возможно, с ним было бы по-другому. Судья сначала одно удаление дал, потом другое. Непонятно ничего, – цитирует Крикунова пресс-служба КХЛ.
«Динамо», прервав свою серию из четырех побед, занимает третье место в Западной конференции. У московской команды 56 очков после 43 игр.
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