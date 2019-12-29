Олег Знарок: Решили остаться добрыми друзьями до овертайма Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Сочи».

В основное время матча КХЛ «Сочи» – «Спартак» не было заброшено ни одной шайбы. В итоге форвард «Сочи» Сергей Шмелев стал автором единственного гола в матче на второй минуте овертайма, и хозяева победили 1:0. Главный тренер москвичей Олег Знарок на пресс-конференции назвал причиной неудачи отсутствие высоких скоростей в игре своей команды.

«Такой предновогодний матч получился, мы решили остаться добрыми друзьями до овертайма, – цитирует Знарка официальный сайт «Спартака». – С нашей стороны была не очень хорошая игра. Мы мало двигались. Соперник играл вчера, мы думали, что будет немного полегче. Всех с Новым годом, всем здоровья, счастья и удачи в новом году. Что касается Артема Федора, то пока не знаю насколько серьезная у него травма».

Поражение от «Сочи» прервало 5-матчевую победную серию «Спартака». Москвичи занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 42 встречах. 3 января команда Знарка у себя дома сыграет с «Витязем».