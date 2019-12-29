Александр Андриевский: Немного повезло, когда Серега Шмелев убежал и забил хороший гол Главный тренер «Сочи» прокомментировал победу над «Спартаком».

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В матче КХЛ «Сочи» и «Спартак» не смогли забросить друг другу в основное время, но на второй минут овертайма форвард хозяев Сергей Шмелев прорвался к воротам москвичей и принес победу своей команде. Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский на послематчевой пресс-конференции отметил, что с голом в овертайме его команде «немного повезло».

«Поздравляю всех с наступающим Новым годом, – цитирует Андриевского официальный сайт «Спартака». – Побольше улыбок, желаю, чтобы все мечты сбывались. Что касается игры, то было понятно, что второй матч за два дня накладывает отпечаток. Сегодня где-то перестраховывались и немного подсели. «Спартак» в конце второго периода насел немного. Но я доволен, что ребята проявили характер и выдержали этот темп. В овертайме, считаю, немного повезло, когда Серега Шмелев убежал и забил хороший гол».

Вчера 28 декабря «Сочи» со счетом 4:3 обыграл в овертайме «Йокерит». «Леопарды» занимают девятое место в таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 43 играх. 4 января команда Андриевского сыграет на своей площадке с ЦСКА.