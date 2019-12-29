Андрей Разин: 4 очка за 4 игры против СКА – очень хороший показатель - Советский спорт
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29 декабря 2019 21:04ХоккейШарафудинов Виктор

Андрей Разин: 4 очка за 4 игры против СКА – очень хороший показатель

Главный тренер «Северстали» дал комментарий после победы над СКА.

Ранее по ходы нынешнего сезона «Северсталь» трижды проиграла питерскому СКА, но набрала два очка за счет поражений по буллитам и в овертайме. Сегодня команда Андеря Разина обыграла армейцев из Санкт-Петербурга со счетом 3:2. Победную шайбу в овертайме забросил Игорь Гераськин.

- Мы провалили начало, играли немного робко, – цитирует Разина официальный сайт «Северстали». – Потом нас вдохновил гол. Мы хорошо проводили смены, помногу играли и в чужой зоне, и в своей. Победить могла любая команда, но сегодня повезло нам. Но если оглянуться назад, то 4 очка за 4 игры против СКА – это очень хороший показатель. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Всех с наступающим Новым Годом.

- Объясните подписание Кулды?

- Если посмотреть на наш тренировочный процесс, то у нас всего три пары защитников. Кулда – седьмой.

- Довольны его игрой?

- Сегодня очень доволен. Что будет завтра, не знаю. Стабильность – признак мастерства, и я надеюсь, что он мастеровитый парень.

В турнирной таблице Западной конференции «Северсталь» занимает десятое место, набрав 37 очков в 43 встречах. 3 января команда Разина примет у себя дома минское «Динамо».

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