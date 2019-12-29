Андрей Разин: 4 очка за 4 игры против СКА – очень хороший показатель

Ранее по ходы нынешнего сезона «Северсталь» трижды проиграла питерскому СКА, но набрала два очка за счет поражений по буллитам и в овертайме. Сегодня команда Андеря Разина обыграла армейцев из Санкт-Петербурга со счетом 3:2. Победную шайбу в овертайме забросил Игорь Гераськин.
- Мы провалили начало, играли немного робко, – цитирует Разина официальный сайт «Северстали». – Потом нас вдохновил гол. Мы хорошо проводили смены, помногу играли и в чужой зоне, и в своей. Победить могла любая команда, но сегодня повезло нам. Но если оглянуться назад, то 4 очка за 4 игры против СКА – это очень хороший показатель. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Всех с наступающим Новым Годом.
- Объясните подписание Кулды?
- Если посмотреть на наш тренировочный процесс, то у нас всего три пары защитников. Кулда – седьмой.
- Довольны его игрой?
- Сегодня очень доволен. Что будет завтра, не знаю. Стабильность – признак мастерства, и я надеюсь, что он мастеровитый парень.
В турнирной таблице Западной конференции «Северсталь» занимает десятое место, набрав 37 очков в 43 встречах. 3 января команда Разина примет у себя дома минское «Динамо».