Россия проиграла сборной США на молодежном чемпионате мира - Советский спорт
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29 декабря 2019 23:30ХоккейШарафудинов Виктор

Россия проиграла сборной США на молодежном чемпионате мира

На турнире в Чехии команда Брагина уступила в двух матчах из трех.

На молодежном чемпионате мира по хоккею матч сборных США и России завершился со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Встреча состоялась в чешской Остраве.

На 37-й минуте россияне пропустили две шайбы с интервалом в шесть секунд. Сначала Артур Калиев реализовал большинство, а затем отличился Ник Робертсон.

На 42-й минуте счет стал 3:0 – Калиев оформил дубль. На 44-й защитник сборной России Александр Романов «размочил» счет , однако спастись от поражения россияне не смогли.

Напомним, что 26 декабря команда Валерия Брагина уступила чехам со счетом 3:4, а вчера 28 декабря разгромила со счетом 6:0 сборную Канады.

В турнирной таблице группы B американцы вышли на первое место, набрав шесть очков в трех матчах. Россия после трех игр занимает вторую позицию с тремя очками, но столько же у команд Чехии, Германии и Канады, которые свои третьи встречи проведут завтра. В плей-офф выйдут четыре лучшие сборные.

30 декабря в группе B сыграют Германия – Канада и США – Чехия.

Россияне свой заключительный матч группового этапа проведут 31 декабря против сборной Германии. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

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