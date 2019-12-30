Владислав Третьяк: Американцы использовали свои моменты, наши - нет Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от матча молодежного чемпионата мира между сборными России и США (1:3).

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- Американцы использовали свои моменты, наши - нет. Игра была равной, и у наших игроков моментов было много, но счастье было на их стороне. К ребятам трудно предъявить претензии. Видно, что у них есть запал, у них все впереди, - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, что 26 декабря команда Валерия Брагина уступила чехам со счетом 3:4, а вчера 28 декабря разгромила со счетом 6:0 сборную Канады. В турнирной таблице группы В российская сборная занимает вторую строчку, набрав три очка в трех встречах.

Свой заключительный матч группового этапа сборная России проведет 31 декабря против сборной Германии. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.