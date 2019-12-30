Артур Калиев: Матч получился эмоциональным, даже грязным, но так всегда в играх с Россией Нападающий сборной США Артур Калиев прокомментировал победу над командой России (3:1) в матче группового раунда молодежного чемпионата мира.

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- Я счастлив, что мы выиграли. Матч получился эмоциональным, даже грязным, но так всегда в матчах с Россией. Большая победа для нас. Это была настоящая война на льду, с большим количеством удалений. Нам повезло забить больше, - цитирует Калиева Sport24.ru.

Добавим, что 26 декабря команда Валерия Брагина уступила чехам со счетом 3:4, а вчера 28 декабря разгромила со счетом 6:0 сборную Канады. В турнирной таблице группы В российская сборная занимает вторую строчку, набрав три очка в трех встречах.

Американская сборная после этой победы вышла в лидеры группы B, набрав шесть очков после трех игр.