Валерий Брагин: Сегодня немножко не хватило эмоционального заряда - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 декабря 2019 01:10Хоккей

Валерий Брагин: Сегодня немножко не хватило эмоционального заряда

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение команды в матче против США (1:3) в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира.

- Много сил вчерашний матч забрал, мы ожидали, что будет тяжелейшая игра. В матче с канадцами такой был заряд, что сами все видели, сегодня немножко не хватило эмоционального заряда. Игра шла до гола, к сожалению, они забили. Американцы уделили большое внимание обороне и не давали нам шансов в контратаках, обычно они делают больший акцент на атаку, но сегодня выбрали такую тактику, чтобы обезопасить свои ворота, - приводит слова Брагина ТАСС.

Добавим, что в первом матче на турнире команда Брагина уступила чехам со счетом 3:4, а 28 декабря разгромила со счетом 6:0 сборную Канады. В турнирной таблице группы В российская сборная занимает вторую строчку, набрав три очка в трех встречах.

Свой заключительный матч группового этапа сборная России проведет 31 декабря против сборной Германии. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

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