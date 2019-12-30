«Сент-Луис» обыграл «Виннипег», одержав восьмую победу кряду Хоккеисты «Сент-Луиса» переиграли «Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

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В составе «Блюз» заброшенными шайбами отметились Райан О'Райлли (15-я минута), Джейден Шварц (36, 59) и Роберт Томас (48), у «Джетс» отличился Ник Шор (26).

Отметим, что российский форвард «Блюз» Иван Барбашев провел на льду 13 минут 19 секунд.

После этой игры «Сент-Луис» набрал 58 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. «Виннипег», имея в активе 45 очков, располагается на шестой строчке.

В следующем матче «Сент-Луис» в гостях сыграет против Аризоны», а «Виннипег» на выезде встретится с «Колорадо».