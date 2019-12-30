«Оттава» уступила «Нью-Джерси», Гусев и Анисимов забили по голу (видео) В последних шести матчах «Сенаторз» потерпели четыре поражения.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» на своем льду уступила «Нью-Джерси» со счетом 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1).

Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз.

В составе победителей один из голов на свой счет записал Никита Гусев. В активе россиянина 22 (7+15) очка в текущем сезоне.

Форвард «Сенаторз» Артем Анисимов также отметился заброшенной шайбой. В 21 матче он заработал 8 (7+1) очков.

В таблице Восточной конференции «Нью-Джерси» имеет в активе 32 очка и занимает 15-е место. «Оттава» - 14-я (37).

Следующие матчи команды проведут 31 декабря. «Девилз» на своем льду примут «Бостон», а «Оттава» сыграет в гостях против «Питтсбурга».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Девилз» — 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

Голы: Пол, 29. Анисимов, 34. Шабо, 56 — Хишир, 9. Гусев, 36. Вуд, 38:00. Хьюз, 61.