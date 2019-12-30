«Чикаго» в гостях обыграл «Коламбус» (видео) «Блю Джекетс» потерпели второе поражение подряд.

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«Коламбус» в серии буллитов уступил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:1).

Победный буллит реализовал Патрик Кейн.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду чуть более 23 минут, отметился результативной передачей и заработал показатель полезности »+1». В активе россиянина 7 (4+3) очков в текущем сезоне.

«Чикаго» набрал 40 очков и расположился на 12-й строчке таблицы Западной конференции. «Коламбус» - 11-й на Востоке (42).

1 января «Чикаго» сыграет в гостях против «Калгари», а «Блю Джекетс» на своем льду примут «Флориду».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Чикаго» — 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Нэш (Гавриков), 7. Дюбуа, 19 — Строум, 48. Густафссон, 58 (бол.).

Победный буллит: Кейн.