«Айлендерс» одержали победу над «Миннесотой», Варламов отразил 25 бросков (видео)

Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактахВ ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48ТеннисМысин Николай
Погода наладилась, сборная – нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследованияНа этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женской гонке преследования стала Лариса Куклина, занявшая скромное 14-е место.21.12.2019 18:30БиатлонТигай Лев
Сергей Шахрай: Три четверных и чистый прокат – слагаемые победы ЩербаковойОбозреватель «Советского спорта» подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию.28.12.2019 20:30Фигурное катаниеВолохов Юрий
Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го местаНа чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.27.12.2019 16:30Фигурное катаниеТигай Лев
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеиВ минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00БиатлонВолохов Юрий
Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее ФедораРоссийский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко.29.12.2019 02:45ММАУсачев Владислав
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфиналеСборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии.21.11.2019 22:30ТеннисМысин Николай
Александр Дюков: МВД показало мне видео, как фанаты готовили драки в ПитереПовестка последнего в году исполкома РФС получилась насыщенной. По окончании заседания президент организации прокомментировал все злободневные темы.24.12.2019 20:30ФутболГригорьевская Юлия
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео)Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса.15.12.2019 10:30ММАВащенко Сергей
Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиянВо Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место.19.12.2019 18:30БиатлонТигай Лев