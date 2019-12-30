«Айлендерс» одержали победу над «Миннесотой», Варламов отразил 25 бросков (видео) Команда из Нью-Йорка одержала первую победу после трех поражений подряд.

«Миннесота» уступила «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:3 (1:0, 0:0, 0:3).

Все три шайбы гости забросили в заключительном периоде. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 25 бросков из 26.

«Островитяне» набрали 51 очко и поднялись на третье место Восточной конференции. «Миннесота» - 10-я на Западе (43).

31 декабря «Айлендерс» сыграют в гостях против «Вашингтона», а «Миннесота» 1 января на своем льду примет «Торонто».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Айлендерс» — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Голы: Донато, 16 — Палок, 45. Мартин, 47. Кюнхакль, 58.