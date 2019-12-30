Дадонов и Бобровский помогли «Флориде» обыграть «Монреаль» (видео) «Пантерз» одержали вторую победу подряд.

«Флорида» на своем льду обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5 (2:1, 3:2, 1:2).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джонатан Юбердо. На счету канадца 4 (2+2) очка.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов сделал две результативные передачи. В его активе 29 (14+15) очков в 38 матчах текущего сезона. Голкипер Сергей Бобровский отразил 38 из 43 бросков по своим воротам.

В турнирной таблице Восточной конференции «Пантерз» занимают восьмое место. Команда набрала 45 очков. «Монреаль» - 11-й (42).

Свои следующие матчи обе команды проведут 1 января на выезде. «Флорида» сыграет с «Коламбусом», а «Канадиенс» - с «Каролиной».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Монреаль» — 6:5 (2:1, 3:2, 1:2)

Голы: Аккьяри, 5. Барков, 7, 24 (Дадонов). Юбердо, 34 (Дадонов), 35. Мэтсон, 41 — Татар, 14. Питри, 22. Доми, 23. Котканиеми, 45. Уэбер, 59.